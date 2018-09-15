الاتحاد الأوروبي يسعى إلى الغاء التغيير الموسمي للتوقيت

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قالت المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبى سيلغي التغيير الموسميَّ للتوقيت في أنحاء الاتحاد بدءا من أكتوبر 2019، تاركة للدول الأعضاء اتخاذ قرار بحلول شهر أبريل، بما إذا كانت ستلتزم بشكل دائم بالتوقيت الصيفي أو التوقيت الشتوي.

ومنذ عام 1996، طلب قانون الاتحاد الأوروبى من جميع دول الاتحاد تقديم التوقيتِ لمدة ساعةٍ في يوم الأحد الأخير من شهر مارس والتأخير بواقع ساعة واحدة في يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر.

وقالت المفوضة فيوليتا بولك فى مؤتمر صحفى يوم الجمعة "لن تكون هناك تغييرات موسمية فى التوقيت اعتبارا من نهاية أكتوبر 2019"، معترفة بأن هذا يعتمد على الآخرين فى أعقاب الجدول الزمنى "الطموح" للمفوضية.

ويأتى هذا الاقتراح بعد دراسة استقصائية للاتحاد الأوروبى شملت عددا قياسيا من الردود والتى بلغت 4.6 مليون رد وأظهرت أن 84 فى المئة منهم يعارضون التغيرات الموسمية للتوقيت.

وتقول المفوضية أيضا إن التغييرات الموسمية للتوقيت عفا عليها الزمن وتم تنفيذها إبان الحرب العالمية الأولى والثانية وخلال أزمة النفط فى السبعينيات بهدف توفير الطاقة.

وقال نائب رئيس المفوضية ماروس سيفكوفيتش "تؤكد أحدث الدراسات أن توفير الطاقة أصبح هامشيا فى الوقت الحاضر... ومن الواضح أننا نتجه نحو المدن الذكية والمبانى الذكية والحلول الذكية التى ستحقق توفيرا أكثر بكثير من تغيير التوقيت".

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