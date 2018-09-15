اجتماع أممي عاجل بشأن كوريا الشمالية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



دعت الولايات المتحدة إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، المقبل بشأن كوريا الشمالية، بسبب عدم امتثالها للعقوبات، التي تهدف إلى الضغط على البلاد للتخلي عن برنامجها النووي.



وجاء في البيان الصادر عن بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أنه نظراً للجهود الأخيرة التي بذلتها بعض الدول الأعضاء لتقويض وعرقلة تنفيذ عقوبات كوريا الشمالية، وسيكون جدول الأعمال مناقشة تطبيق وفرض عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية.

دعت الولايات المتحدة إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". وسيكون جدول الأعمال "مناقشة تطبيق وفرض عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية".

ومن المقرر عقد الاجتماع الساعة العاشرة صباحاً (1400 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين).

اتهمت الولايات المتحدة روسيا يوم الخميس بتعديل تقرير مستقل للأمم المتحدة لإخفاء لغة أشارت إلى أن شركات روسية انتهكت العقوبات على كوريا الشمالية.

وتم تقديم التقرير- وهو مراجعة قامت بها لجنة مستقلة بشأن ما إذا كانت عقوبات الأمم المتحدة على بيونجيانج قد تم تنفيذها - إلى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي الشهر الماضي.

لكن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي قالت يوم الخميس إن نسخة معدلة من التقرير قدمت إلى مجلس الأمن الدولي.

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