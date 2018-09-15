إعصار مانغوت يضرب الفلبين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أسيل تفّال)

ضرب إعصار "مانغ كات" شمالي الفلبين، مصحوباً برياح عاتية وأمطار ٍ غزيرة تُهدّد ملايين السكّان.

في ظل التغييرات الجوية التي يشهدها العالم، أُجبر آلاف الأشخاص على ترك منازلهم في الفلبين، بعد أن ضرب إعصار مانغوت شمالي البلاد مصحوبا برياح تتجاوز سرعتها 200 كيلومتر في الساعة، وأمطار غزيرة، سببت انقطاع الكهرباء في بعض المناطق.

والإعصار الذي وصفه خبراء الأرصاد بأنه أعنف إعصار يضرب الأرخبيل هذا العام، تسبّب في اقتلاع الأشجار وتدمير الأسطح وانقطاع الكهرباء.

وتم إلغاء عشرات الرحلات المحلية والدولية حتى يوم الأحد، في حين تقطعت السبل بنحو 40 ألف راكب في موانئ مختلفة شرق ووسط الفلبين، بعد تعليق السفر الجوي، إضافة لتعطل الدراسة والعمل في المصالح الحكومية.

وهناك ما لا يقل عن أربعة ملايين شخص على المسار المباشر للإعصار الذي يتوقع أن يتجه لاحقاً إلى جنوب الصين وهونغ كونغ.

وصدرت تحذيرات من ارتفاع محتمل في مياه البحر التي تدفعها العاصفة في طريقها من ثلاثة إلى ستة أمتار. ومن المتوقع أيضا حدوث فيضانات وانهيارات أرضية ودمار واسع للممتلكات حيث من المتوقع أن يتضرر 5.2 ملايين شخص على الأقل بسبب الإعصار، وذكرت لجنة الصليب الأحمر الفلبينية أن العدد يمكن أن يصل إلى عشرة ملايين.

ويضرب الفلبين 20 إعصار سنويا في المتوسط، مما يتسبب في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وحوادث أخرى مختلفة.

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