إطلاق سراح ثلاثة صحافيين أجانب في فنزويلا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)



تم الإفراج عن ثلاثة صحافيين أجانب بعد ثمانية ساعات على احتجازهم من جانب عسكريين فنزويليين في منطقة شمال غرب البلاد على الحدود مع كولومبيا، وفق ما أعلنت النقابة الوطنية للعاملين في الصحافة.

وأشارت النقابة إلى أنّهم بَقَوْا في فنزويلا لمدّة ثلاثة أيّام لإعداد تقارير حول السياحة، دون أن تُحدِّدَ الجهةَ التي وظّفتهم ، ولم يتّضح تاريخ دخول المراسلين الثلاثة إلى البلاد.

وقالت النقابة على تويتر "تم الإفراج عن الصحافيين لورا سارافيا (أرجنتينية)، ودان ريفرز وبارنابي غرين (بريطانيان). لقد كانوا معتقلين" في مركز قيادة للحرس الوطني في ريو ليمون (ولاية زوليا).

وأضاف المصدر نفسه أنّ المراسلين الثلاثة أوقِفوا أثناء مغادرتهم البلاد.

وأشارت النقابة إلى أنّهم بقوا في فنزويلا "لمدّة ثلاثة أيّام لإعداد تقارير حول السياحة"، من دون أن تُحدّد الجهة التي وظّفتهم. ولم يتّضح تاريخ دخول المراسلين الثلاثة إلى البلاد.

وبحسب حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي فإن الصحافيين الثلاثة يعملون حالياً لمجموعة "آي تي إن" للإنتاج السمعي البصري.

واعتُقل العديد من الصحافيين أو طُردوا في السنوات الاخيرة من فنزويلا.

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