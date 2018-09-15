أستراليا تعرض مكافأة مالية لمعرفة ملوث الفراولة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

عرضت ولاية كوينزلاند الأسترالية مكافأة قدرها 100 ألف دولار أسترالي (71500 دولار) مقابل معلومات تقود إلى اعتقال المسؤولين عن إتلاف فراولة بغرس إبر خياطة فيها.



وقالت الشرطة إن ست علامات تجارية للفراولة ملوثة ٌ بإبر ٍ ودبابيس ما دفع السلطات لإصدار تحذيرات تطالب الناس بتقطيع الفاكهة قبل تناولها.

وقالت رئيسة وزراء كوينزلاند أنستيشا باليشيه في مؤتمر صحفي أكدت فيه أمر الجائزة "يحاول أحد ما تخريب الصناعة لكنهم يعرضون حياة الرضع والأطفال والأسر للخطر أيضا بفعلتهم هذه".

وقالت الشرطة إنها تعتقد أن مصدر الفاكهة التي تحتوي على الإبر والدبابيس هو مورد مقره في كوينزلاند.

وسحبت مجموعة وولورث كل الفراولة التي تحمل العلامات التجارية المتضررة من متاجرها.

وتراجعت أسعار الفراولة في شتى أنحاء الدولة. وذكرت شبكة (إيه.بي.سي نيوز) يوم السبت أن أسعار الجملة انخفضت إلى 0.50 دولار أسترالي للصندوق أقل من تكلفة الإنتاج في ولاية أستراليا الغربية حيث تزدهر الآن محاصيل الفراولة، واضطر مزارعون للتخلص من أطنان من هذه الفاكهة.

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