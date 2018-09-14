كوريا الجنوبية تطلق أول غواصة مزودة بصواريخ

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

دشنت كوريا الجنوبية أول غواصة هجومية قادرة على إطلاق صواريخ عابرة على غرار الصواريخ البعيدة المدى، وذلك بالرغم من التحسن الجاري في العلاقات مع كوريا الشمالية.

وتزن الغواصة "دوسان اهن شانغ-هو" ثلاثة آلاف طن، وكلفتها 700 مليون دولار.

وقال رئيس كوريا الجنوبية مون إن، إن هذا الحدث يشكل "قفزة إلى الأمام" للصناعة الكورية الجنوبية.

وأضاف مون "لقد بدأنا رحلة طويلة باتجاه نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، لكن السلام لا يأتي مجانا. استراتيجية الأمن الثابتة لهذه الحكومة تقوم على تحقيق السلام من موقع قوة".

وسيزور مون إن كوريا الشمالية الأسبوع القادم ليلتقي زعيمها كيم جونغ أون.

اقرأ أيضا:

الانجازات الصناعية بديلا للصواريخ في احتفالات كوريا الشمالية