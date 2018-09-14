حادث دهس بفرنسا يخلف إصابتين

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أصاب سائق شخصين بجروح طفيفة، في مدينة نيم جنوب فرنسا عندما حاول دهس حشد قبل أن تصطدم سيارته بحاجز للحماية، بحسب ما أفادت مصادر أمنية

وبحسب الشهود فإن رجلاً في الـ32 اندفع بسيارته فجر الجمعة باتجاه حوالي 50 شخصاً كانوا أمام حانة "لينستان تي" ، وتجري فرق امنية خاصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادثة .

وبحسب "فرانس برس" فإن سيارة المهاجم وهي من طراز "بيجو" بيضاء اللون توقفت بعد اصطدامها بحاجز وقائي أقيم في إطار الاستعدادات لحفل شعبي حول مصارعة الثيران من المفترض أن ينطلق الجمعة.

وقال مصدر مقرب من التحقيق إن المشتبه به غير معروف من أجهزة الأمن في قضايا التطرف.

وأوضح المدعي العام للجمهورية اريك موريل الذي توجه إلى المكان أن الحشد أوقف السائق الذي حاول الفرار وأوسعه ضرباً. وتابع المدعي أن المشتبه به نقل إلى المستشفى إذ كان "مشوش الذهن" عند توقيفه.

وفتحت السلطات تحقيقاً بتهمة "الشروع في القتل".

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