انقطاع الكهرباء عن 280 ألف أمريكي بسبب إعصار فلورنس

أخبار الآن | ولاية كارولينا - أمريكا (وكالات)

انقطع التيار الكهربائي اليوم الجمعة، عن أكثر من 280 ألف شخص من سكان ولاية كارولينا الشمالية، إلى جانب انقطاعه عن 5 آلاف و400 آخرين في ولاية كارولينا الجنوبية نتيجة اجتياح رياح إعصار فلورنس، ساحل ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية.

وذكرت شبكة «سي إن إن»، الأمريكية، أن سقوط الأمطار الغزيرة على ولاية كارولينا الشمالية من المحتمل أن يؤدي إلى فيضانات كارثية، مشيرة إلى ارتفاع منسوب الأمطار إلى 22 بوصة.

واتخذت السلطات الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي، قرارا بإجلاء جماعي للسكان على امتداد ساحل الأطلسي الأمريكي مع اقتراب إعصار فلورنس من المنطقة، وهو الإعصار الأعنف منذ 30 عاما.

ووقع حاكم ولاية فرجينيا «رالف نورثام»، أمرا بإجلاء نحو 245 ألفا من سكان الولاية الساحلية، في حين أمر «هنري مكماستر»، حاكم «ساوث كارولاينا»، بإجلاء أكثر من مليون شخص يسكنون على امتداد الشريط الساحلي للولاية، قائلًا: «هذه عاصفة خطيرة وستؤثر على الولاية كلها، على الجميع في فرجينيا أن يستعدوا».

وفي السياق ذاته، أفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، بأن سرعة رياح الإعصار فلورنس بلغت 220 كيلو مترا في الساعة، ومن المتوقع أن تشتد قوته قبل أن يصل إلى اليابسة أمس الخميس، على الأغلب عند جنوب شرق ولاية «نورث كارولاينا»، قرب الحدود مع «ساوث كارولاينا».

من جانبه، قال حاكم نورث كارولاينا، روي كوبر، في مؤتمر صحفي، إن ولايته في مركز العاصفة، فيما أعلن حكام ولايات شمال كارولاينا، وجنوب كارولاينا، وفرجينيا، وماريلاند حالة الطوارئ، محذرًا من هطول كميات هائلة من الأمطار التي قد تمتد مئات الكيلومترات على اليابسة وتسبب سيولا في منطقة وسط الأطلسي.

وإعصار فلورنس هو الأشد الذي يهدد الأراضي الأمريكية هذا العام والأول من حيث قوته الذي يستهدف ولايتي نورث كارولاينا وساوث كارولاينا منذ عام 1989 عندما اجتاح الإعصار هوجو منطقة تشارلستون في ساوث كارولاينا.

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