المجر ترد على عقوبات البرلمان الأوروبي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان "إن الحكومة ستقرر يوم الإثنين المقبل الخطوات القانونية التي ستتخذها للطعن على قرار من البرلمان الأوروبي ضد بلاده لانتهاك قيم الاتحاد الأوروبي الأساسية".

وصوت البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء الماضي بفرض عقوبات على المجر للاستهانة بقواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالديمقراطية والحقوق المدنية والفساد.

وقال أوربان للإذاعة الرسمية إنه يتوقع "نقاشاً قانونياً جاداً" بشأن القرار.

وأشار أوربان، أحد أشد المعارضين للهجرة إلى الاتحاد الأوروبي، إلى أن فترة البرلمان الحالي توشك على الانتهاء مع قرب إجراء انتخابات أوروبية العام المقبل.

كما انتقد أيضاً المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعدما ناشدت دول الاتحاد أمس الخميس بمنح الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) صلاحيات كافية للمساهمة في وقف الهجرة غير الشرعية بما يتفق مع خطط المفوضية الأوروبية.

وقال "الخطة إذا إن كان لا يمكن إجبار المجر على السماح بدخول المهاجرين فيجب حرمانها من الحق في حماية حدودها".

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