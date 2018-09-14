الخبراء يتخوفون من إنتشار الأفاعي القاتلة بعد "إعصار فلورنس"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

عادة ما تجرف مياه الإعصار الكثير من الزواحف القاتلة إلى المناطق المتضررة، هذا الخطر يظهر حينما ترجع المياه إلى نصابها، ففي الوقت الذي ضربت فيه رياح الإعصار "فلورانس" الشريط الساحلي لولاية نورث كارولاينا الأمريكية، الخميس 13 ايلول/ سبتمبر، وصحبتها أمطار غزيرة دفعت للتحذير من سيول جارفة في جنوب شرق الولايات المتحدة، حيث أطلق خبراء تحذيرات من تهديدات أخرى، أشد فتكا، قد تعقب نهاية الإعصار.

وأثار خبراء مخاوف من أن الفيضانات الهائلة الناجمة عن "إعصار فلورانس"، يمكن أن تؤدي إلى انتشار أفاعي قاتلة، وانتقالها من مواطنها الرطبة في أنحاء الولاية إلى حيث يعيش الناس، ويعد ثعبان "كوتون ماوس"، المعروف أيضا باسم "موكاسين"، من أكثر الزواحف الفتاكة التي يخشى منها، وهو ثعبان ماهر في السباحة، يعيش أصلا في المستنقعات والممرات المائية الضحلة.

هذا الثعبان الملقب "كوبرهدس"، يوجد بكثرة في الولاية، ويثير مخاوف واسعة، علما بأن الاثنين من الأفاعي السامة، وقال "جيرالد أومالي"، من مستشفى "غراند ستراند"، لصحيفة صن نيوز في "ساوث كارولاينا": "إنهم يضخون السم الذي يتسبب في تدمير الأنسجة وفقدان الصفائح الدموية ويسبب نزيفا وقد يؤدي إلى الموت"، وفق ما نقلت "دايلي ميل"..

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