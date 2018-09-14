البنتاغون يعترض على تحليق قاذفات روسية فوق منطقة دفاعية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اعترض البنتاغون على تحليق قاذفتين روسيتين فوق منطقة دفاعية أمريكية معتبراً أنه لم يتم في إطار مناورات فوستوك 2018 العسكرية الروسية.

ورصدت مقاتلات أمريكية قاذفتين روسيتين في المجال الجوي الدولي في غرب الاسكا، ولحقت بهما حتى خروجهما من هذه المنطقة.

وأوضحت قيادة الأمن الجوي للولايات المتحدة وكندا (نوراد) في بيان الأربعاء أنه تم مرافقة القاذفتين الاستراتيجيتين من طراز توبوليف تي يو-95 بعد "رصدهما بصرياً واعتراضهما" من قبل مقاتلتي اف-22 من آلاسكا.

وتابع البيان أن القاذفتين ظلتا في المجال الجوي الدولي ولم تدخلا في أي وقت المجال الجوي الكندي أو الأمريكي. وتتولى هذه القيادة الدفاع عن المجالين الجويين لهذين البلدين.

ووقع الحادث خلال أكبر مناورات عسكرية تنظمها روسيا بمشاركة نحو 300 الف عسكري ومختلف المعدات العسكرية في شرق سيبيريا.

وقال قائد نوراد الجنرال تيرينس اوشونسي إنه لا يرى الحادث "جزءاً مباشراً من (مناورات) فوستوك مع أنه مرتبط بها إلى حد كبير".

وكانت مقاتلات أمريكية رصدت قاذفتين روسيتين أيضاً في المجال الجوي قبالة السواحل الغربية لآلاسكا في مايو (أيار) الماضي.

وتشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة توتراً هو الأسوأ منذ الحرب الباردة.

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