استقالة المشرف على اغتيال ابن لادن من البنتاغون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

استقال الاميرال المتقاعد، وِلْيَام مَاكْرِايفِنْ، الذي أشرف خصوصاً على عملية قتل اسامة بن لادن، من البنتاغون حيث كان يدير لجنة استشارية وذلك بعد أيام على انتقاده دونالد ترامب علناً، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع

وفي رسالة مفتوحة نُشرت في السادس عشر من أغسطس ندَّدَ مَاكْرِايْفِنْ القائد السابق للقوات الخاصة الأمريكية بشدّة بقرار الرئيس الأمريكي القاضي بسحب ترخيص أسرار الدفاع من المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية "سي آي ايه" جون برينان وطالب بسحبه منه أيضاً.

وأعلنت متحدثة باسم البنتاغون هي اللفتنانت كولونيل ميشيل بالدنزا أن ماكريفن "استقال من لجنة الابتكار في وزارة الدفاع في 20 أغسطس"، مؤكدة بذلك معلومات النشرة المتخصصة "ديفنس نيوز".

وأضافت بالدنزا أن "الوزارة تشكره على خدماته ومساهمته في اللجنة".

وكان ماكريفن الذي تولي قيادة القوات الخاصة حتى 2014، دافع في رسالته المفتوحة عن جون برينان "أحد أفضل الرجال الذين خدموا البلاد الذين أعرفهم".

وتابع ماكريفن في رسالته "قلّة من الرجال بذلوا أكثر من برينان لحماية هذا البلد"، مضيفاً "إنه رجل يتمتع بنزاهة فريدة ولا يمكن التشكيك في قيمه وأمانته إلا من قبل الذين لا يعرفونه".

وختم رسالته بالقول "سأعتبر شرفاً لي أن تسحبوا ترخيصي أيضاً حتى أضيف اسمي إلى لائحة الرجال والنساء الذين أقدموا على انتقاد رئاستكم".

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