8 مليارات يورو لدعم الفقراء في فرنسا

أخبار الآن | باريس - فرنسا (وكالات)

تعتزم فرنسا إنفاق ثمانية مليارات يورو أي مايزيد على 9 مليارات دولار) للتصدي للفقر في البلاد ...

وقال المتحدث باسم الحكومة بنجامين غريفو إن خطة بلاده للفقر تمتد على مدى أربع سنوات ، مشيرا إلى أنه خيار سياسي قوي للغاية ..

و تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للهجوم بعد توليه الرئاسة بصفته رئيس الأثرياء بعد أن طبق خفضا ضريبيا لصالح الأثرياء و الشركات.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة بنجامين غريفو "إنه خيار سياسي قوي للغاية في وقت نراقب فيه الإنفاق العام عن كثب".

و تقدر وكالة إينسي للإحصاءات أنه في عام 2016 كان عدد الذين يعانون من الفقر في فرنسا نحو 8.8 مليون شخص أو ما يعادل 60 في المائة من شريحة متوسطي الدخل.

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