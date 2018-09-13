رفض تسليم معارضين إيرانيين الى طهران

أخبار الآن | أربيل - العراق (وكالات)

رفضت حكومة إقليم كردستان العراق طلب إيران بتسليم المعارضين الايرانيين الأكراد, مشددة على ضرورة حل هذه المسألة بشكل ملائم حسبما أفاد المتحدث باسمها سفين دزئي.

وقال دزئي في تصريحات صحفية إنه لا يمكن تسليم أي فرد من الأحزاب المعارضة في كردستان الى السلطات الإيرانية لانهم موجودون على أراض الإقليم بأسره منذ ثمانينات القرن الماضي وفق إتفاقات.

وأشار المتحدث بإسم حكومة إقليم كردستان العراق سفين دزئي الى أن "جزءاً كبيراً من المعارضين الإيرانيين الاكراد هم لاجئون في العراق ويجب إحترام اللوائح والقوانين الدولية في التعامل معهم".

وتابع دزئي أن "المشاكل لا تحل بإستخدام القصف والعمليات العسكرية , مشددا انه يجب حل هذه المسألة بشكل ملائم".

وكان رئيس أركان الجيش الإيراني محمد حسين باقري، قد ذكر أن على سلطات إقليم كردستان والسلطات العراقية أن يسلمان لإيران من وصفهم "بالمسؤولين عن القيام بهجمات على حراس الحدود الإيرانيين".

ونفذت القوات الإيرانية السبت الماضي ضربة صاروخية على الأراضي العراقية، واستهدف القصف مقرات للحزبين الكردستانين المعارضين مما سافر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

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