الديموقراطي يتجه لانتزاع أكثرية الكونغرس

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

أشارت إستطلاعات للرأي في الولايات المتحدة الأمريكية الى أن الحزب الديمقراطي يتجه لانتزاع الأكثرية في الكونغرس من الجمهوريين خلال الانتخابات التشريعية المقبلة.

ووفقا لاستطلاعات الرأي فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سجل تراجعا في شعبيته , كما إتسعت الفجوة لصالح الديموقراطيين بين شهري تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر، بحسب آخر إستطلاع للرأي.

وأعلن نصف الناخبين المشاركين في هذا الاستطلاع عزمهم على التصويت للديموقراطيين في الكونغرس، مقابل 38% فقط للجمهوريين خلال الانتخابات البرلمانية التي ستُجرى في تشرين الثاني/نوفمبر، مقارنة بـ47% للديموقراطيين و40% للجمهوريين في تموز/يوليو.

وشمل الاستطلاع 949 مقابلة أجريت بين 5 و 9 أيلول/سبتمبر 2018 ، و ركز على نوايا التصويت العامة و ليس على كل عملية إنتخابية ستُجرى في الكونغرس في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر.

وستكون مقاعد مجلس النواب ال 435 وثلث مقاعد مجلس الشيوخ "35 مقعدا" على المحك، إضافة إلى مناصب الحكام في 36 ولاية.

ويتزايد الضغط على الجمهوريين بسبب إستمرار إنخفاض شعبية الرئيس الأميركي بحيث بلغت نسبتها الأدنى في أيلول/سبتمبر مع 36% مقابل 42% في آب/أغسطس، بحسب إستطلاع للرأي أجرته شبكة "سي ان ان" ونشرته الإثنين.

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