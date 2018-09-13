البرلمان الأوروبي يدعو لحظر عالمي لاستخدام الروبوتات القاتلة

أخبار الآن | بروكسل - بلجيكا (وكالات)

أقر البرلمان الأوروبي مشروع قرار يدعو إلى فرض حظر دولي على ما تسمى الروبوتات القاتلة والأسلحة ذاتية التحكم. ويسعى البرلمان الأوروبي إلى إستباق التطوير المستقبلي لاستخدام أنظمة الأسلحة ذاتية التحكم، التي يمكن أن تنفذ عمليات قتل من دون تدخل بشري.

ويأتي هذا بعد فشل المحادثات في الأمم المتحدة، الشهر الماضي، في التوصل إلى توافق بشأن هذه القضية، في ظل وجود بعض الدول التي ترى ضرورة إستكشاف فوائد الأسلحة ذاتية العمل.

الى ذلك أعرب بعض أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم من أن هناك تشريعات يمكن أن تحد من التقدم العلمي في الذكاء الاصطناعي , في حين حذر أعضاء آخرون من أن الذكاء الاصطناعي قد يصبح مشكلة أمنية، إذا سمحت بعض البلدان باستخدام مثل هذه الأسلحة بينما رفضت دول أخرى.

من جهتها قالت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني خلال النقاش في البرلمان الأوروبي "أعرف أن هذا قد يبدو وكأنه نقاش حول مستقبل بعيد أو عن الخيال العلمي."

من جهته قالت المتحدثة باسم السياسة الأمنية لحزب الخضر في البرلمان الأوروبي بوديل فاليرو :"يجب حظر أنظمة الأسلحة ذاتية التحكم على المستوى الدولي". , وشددت على أن "سلطة إتخاذ قرار فيما يتعلق بالحياة والموت يجب أن لا تخرج من أيدي البشر وتمنح للآلات".

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