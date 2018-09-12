رسالة الشيخ خريسات لمن هي موجهة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



تداولت صفحات على وسائل التواصل الإجتماعي بيانا للشيخ بلال خريسات القيادي في القاعدة في سوريا تحت عنوان " الحادي عشر من سبتمبر نعم نحن فعلناها"



"September 11: Yes, We Did it"—title of article published today by al-Qaida leader in Syria Bilal Khuraysat, who complains even some "Islamists" refuse to believe al-Qaida pulled it off pic.twitter.com/Axhwuz3JAC — Cole Bunzel (@colebunzel) September 12, 2018

لا بد من التوقف عند بعض النقاط و التساؤلات و الاسباب التي دفعت الشيخ خريسات لإعلان ذلك:



أولاً: عمليا فان بلال خريسات يقول اننا نمثل القاعدة الحقيقيون في اشارة واضحة ضد الجولاني و أتباعه.



ثانياً: في وقت كان من المفترض ان يصدر تصريح مماثل عن زعيم القاعدة ايمن الظواهري الا انه غاب عنه رغم اصداره خطابا لمناسبة ذكرى هجمات الحادي عشر من سبتمبر ما يدل على دور القاعدة المحوري في سوريا و المنافس على ما يبدو لفرع القاعدة الأم المتهاوي



ثالثاً: الفرق في اللهجة بين رسالة الظواهري الأخيرة لمنابة هجمات الحادي عشر من ايلول و بين بيان خريسات لا بد من ملاحظتها.

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صحيح ان خريسات من المفترض ان يكون رجل الظواهري في سوريا و لكن هل يمكن انه بدا يشعر بالفعل انه بات اهم من الظواهري؟



"نعم نحن فعلناها" لم يكن بيانا حول تطورات سوريا كان يتعلق بهجمات الحادي عشر من سبتمبر احدى اكبر هجمات اسامة بن لادن. فهل قصد بها القول اننا ورثة بن لادن الحقيقيون الذين نقاتل فعلا على الأرض و لسنا مختبئين كما يفعل الظواهري و اذا كان كذلك من يمنعه من عدم رغبته بأخذ الاوامر من شخص لا يفيده بأي شيء.



باختصار فان بيان خريسات مسمار جديد في نعش النزاعات التي تعيشها المجموعات المتشددة

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