تظاهرة مليونية تطالب بالاستقلال ببرشلونة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات )



يستعدّ الكاتالونيون للتظاهر بكثافة في شوارع برشلونة في مناسبة العيد الوطني الكاتالوني ، ويسعون خلاله إلى حشد قواهم بعد عام على محاولة الانفصال الفاشلة عن اسبانيا في أكتوبر.

وتبدأ التظاهرة لإحياء ذكرى سيطرة قوات الملك فيليبي الخامس على برشلونة في الحادي عشر من أيلول قبل أن يلغي في وقت لاحق الإدارة الذاتية للمنطقة.

وقد بدأ توافد المناصرين وعلى أكتافهم أعلام انفصالية، إلى المدينة الكاتالونية.

وقال بول سولا وهو طالب دكتوراه في العلوم البيولوجية "لا يمكن تجاهل هذا العدد من الناس. هذه التظاهرة تطالب بحق تقرير (المصير) وبحرية السجناء السياسيين".

ومن أبرز مطالب هذه المسيرة تحرير القادة الانفصاليين المسجونين وعودة أولئك الذين فروا إلى الخارج بسبب دورهم في محاولة الانفصال.

ووجهت تهمة التمرد إلى 13 من القادة الانفصاليين الذين قد تصل عقوبتهم إلى السجن 25 عاما في حال إدانتهم.

وسيحاول المعسكر الانفصالي الثلاثاء إثبات أنه لا يزال قوياً بعد عام على استفتاء تحديد المصير الذي أجري في الأول من تشرين الأول/أكتوبر وتلاه إعلان الاستقلال. لكنه لم يؤد الى نتيجة بسبب اعتبار مدريد أنه غير قانوني وقيامها بملاحقات في حق منظميه.

ويعتبر المحلل السياسي في جامعة برشلونة المستقلة أوريول بارتوموس أن "الانفصاليين سينزلون إلى الشارع لإظهار أنهم القوة السياسية المنظمة الأهمّ" في كاتالونيا لكن "ليست هناك رسالة واضحة" مثل العام الماضي.

- انقسامات -

ومنذ 2012، يستخدم الانفصاليون عيد "ديادا" للمطالبة باستقلال المنطقة الغنية الواقعة في شمال شرق إسبانيا حيث تتسبب هذه المسألة بانقسامات قوية.

وبحسب إحصاء أخير نشره معهد مرتبط بالحكومة الاقليمية في تموز/يوليو، لا يزال الكاتالونيون منقسمين حول الاستقلال، 46,7% منهم يؤيدون الانفصال فيما يعارضه 44,9%.

وفاز الانفصاليون الذين يسيطرون على البرلمان، في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في أواخر كانون الثاني/يناير بنسبة 47,5% من الأصوات.

ومن ستراسبورغ، قال وزير الخارجية الإسبانية جوزيب بوريل وهو كاتالوني، "في يوم مثل اليوم، من المفترض أن نحتفل نحن الكاتالونيون بعيدنا الوطني وليس فقط بنداء استقلال يؤيده أقل من نصف السكان".

وأكدت اينيس اريماداس، زعيمة حزب "كويدادانوس" (المواطنة) الوسطي والمناهض للانفصال في كاتالونيا، أن "اليوم، أكثر من نصف كاتالونيا لا يمكنها الاحتفال بأي شيء".

اقرا ايضا