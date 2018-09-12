بوتين: المتهمان بقضية سكريبال مدنيان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا عرفت عن الشخصين اللذين تشتبه لندن بانهما ضالعان في تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في انكلترا، مؤكداً على أنهما "مدنيان" ، وقال بوتين خلال منتدى اقتصادي في اقصى الشرق الروسي إن روسيا على علم بهما وعثرت عليهما ، لكنها تأمل في ان يظهرا شخصيا ليؤكدا من هما .

وأضاف "أنهما مدنيان بالتأكيد" قائلا "أؤكد لكم انه ليس هناك أي شيء إجرامي". وكانت لندن أعلنت ان الهجوم نفذه "ضابطان" في جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي وعرفت عنهما على أنهما الكسندر بتروف ورسلان بوشيروف فيما تعتقد الشرطة انهما اسمان مستعاران. وقد أصدرت بحقهما مذكرتي توقيف.

ومنذ البداية، تتهم بريطانيا موسكو بالوقوف وراء الهجوم الذي تسبب بأزمة دبلوماسية خطيرة بين الكرملين والغرب. لكن موسكو نفت على الدوام أي ضلوع لها في هذه القضية. ونجا سكريبال من التسميم وكذلك شرطي تسمم ايضا حين توجه لمساعدة العميل الروسي السابق وابنته. والاسبوع الماضي أعلن وزير الامن البريطاني بين والاس ان الرئيس الروسي يتحمل المسؤولية "في النهاية" عن الهجوم بغاز الاعصاب نوفيتشوك على العميل الروسي السابق في انكلترا في آذار/مارس الماضي



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