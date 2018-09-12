الكوريتان تفتتحان مكتب إرتباط جديد

أخبار الآن | سيول - كوريا الجنوبية (وكالات)

تستعد الكوريتان الجنوبية والشمالية هذا الاسبوع لافتتاح مكتب إرتباط جديد في المنطقة الصناعية المشتركة السابقة من أجل تعزيز العلاقات والتبادلات، بحسب ما أعلنت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية.

ووفقا للوزارة ذاتِها يقع المكتب الذي َيفتح أبوابه في منطقة كايسونغ الصناعية المشتركة السابقة حيث كان نحو 53 ألف عامل كوري شمالي يعملون لحساب شركات كورية جنوبية في صناعة سلع متنوعة.

ويشكل الحدث مرحلة مهمة في الانفراج الذي تشهده شبه الجزيرة ويأتي بعد لقاء مؤخرا بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون ومبعوث الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان.

وأوضحت الوزارة الجنوبية أن المكتب سيكون بمثابة "قناة تواصل وتشاور مفتوحة على مدى ال24 و365 يوما في السنة"، من أجل تعزيز العلاقات بين الكوريتين. ومن المقرر أن يعمل فيه عشرين شخصا من كل من البلدين.

وأفضى الانفراج في العلاقات الى قمة تاريخية في حزيران بين كيم وترامب تعهد خلالها الزعيم الكوري الشمالي نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة لكن دون تحديد شروط ذلك.

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