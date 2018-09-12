الظواهري يقر بأن الحركة الجهادية العالمية في ورطة

أخبار الآن| دبي- الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

لا يزال أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، يمثل أحد كبار دعاة الإرهاب في العالم، وبالتالي فإن ما يقوله له تداعياته على أمن الملايين من الأبرياء حول العالم.

ومع ذلك ، فإن خطاباته طويلة ومملة للجمهور العام. يحتاج المرء حقا إلى جهد كبير و الى اعتصاررسائله العفنة بشدة ليستخرج بعضا مما يريده اختصارا على المتابعين ، فعلنا ذلك بالضبط و هذه هي النقاط الرئيسية الثلاثة التي وجدنا ان الظواهري يريد ايصالها:

1- الحركة الجهادية تعاني من الانقسامات الداخلية واسعة النطاق.

2- الأعداء يستخدمون الهجمات الجوية بشكل فعال للغاية للقضاء على أعضاء القاعدة.

3- أتباع القاعدة ممنوعون من التعاون مع أمريكا ضد داعش.



إذا كنتم ترغبون في معرفة أكثر ، تتابعون المزيد من التفاصيل حول الخطاب الذي ألقاه الظواهري هذا العام بمناسبة ذكرى هجمات 11 سبتمبر لاحقا خلال نشرة الظهيرة:

الخطاب يمتد 30 دقيقة من الصوت مع استخدام للغرافيك

لا يوجد دليل واضح حول متى تم تسجيل الخطاب

الرسالة بعنوان: "كيف نواجه أمريكا"

بشكل أساسي ، استمر فيه الظواهري في الدعوة الى مهاجمة العدو الأول ، الولايات المتحدة. لكنه أشير أيضًا إلى الحكومات المحلية باعتبارها أعداء للقاعدة.

يذكر الظواهري على وجه التحديد المناطق التالية على أنها خطوط حرب في حربه العالمية وهي باكستان وأفغانستان والعراق وسوريا وفلسطين ومصر والجزائر وتونس واليمن ومالي والصومال.

يريد من أتباعه أن يجعلوا أمريكا "تنزف حتى الموت اقتصاديا وعسكريا".

في خطابه بقي تائها حول طبيعة أعدائه: من جهة يسميهم بــ "الصليبيين الصهاينة" ، ولكن من جهة أخرى يقول إن الغرب قد تخلى عن المسيحية وأصبح علمانيا "دون أي دين".

يبدو الظواهري انه استجمع كل مطباته و احباطاته في رسالة واحدة متخبطة، رسالة تشوبها عدة وقائع غير دقيقة : على سبيل المثال ، يذكر البوسنة كمثال على الأذى الأمريكي للمسلمين ، متجاهلاً حقيقة أنه طوال فترة الصراع وما بعدها ، كانت الولايات المتحدة هي الحامية الأساسية للمسلمين البوسنيين. وبالمثل يذكر الظواهري الشيشان على الرغم من كونها مسألة داخلية روسية حصرا.

يطلب من أتباعه تجنب الطرق الغربية "مثل الانتخابات" ويذكر على وجه التحديد مشاركة الإسلاميين التونسيين في الانتخابات كمثال سيئ.

يقر الظواهري بأن الهجمات الجوية ضد القاعدة فعالة ، وهو يشير إلى "استخدام القوة الجوية بدون رحمة".

يعترف بأن الرتب الجهادية مليئة بالنزاعات الداخلية والمشاحنات وأن هذا هو أحد أهم التحديات التي يواجهها تنظيمه.

يعلن الظواهري أنه بالنسبة لأتباع القاعدة ، لا يجوز التعاون مع أمريكا تحت أي ظرف من الظروف ، حتى لمحاربة داعش: "يجب ألا نطلب المساعدة من أمريكا أو نساعد أمريكا في محاربة المسلمين يقول الظواهري . حتى لو كان ضد المتطرفين الذين يعلنون التكفير علينا و يحللون دمنا ، والذين قد نضطر لقتالهم.

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