الضحايا المسلمون في أحداث 11 سبتمبر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

عشرات المسلمين الأبرياء تتراوح أعمارهم من أواخر الستينات إلى طفل لم يولد بعد، فقد كان الكثير منهم من عمال المطاعم وموظفين في شركات مختلفة في البرجين التوأمين لكسب لقمة العيش لرعاية أسرهم، كانوا بين العديد من ضحايا الحادي عشر من سبتمبر.

وتضمنت أعداد المهاجرين من أكثر من اثني عشر دولة مختلفة والولايات المتحدة بعض الأبطال، بما في ذلك طالب وعامل ضحى بحياته في محاولة لإنقاذ الآخرين، ومن ضمن الضحايا المسلمين يوجد 30 طفلاً تركوا دون ذويهم.

بالنسبة لأسر هؤلاء الضحايا، تفاقم الحزن والأسى بسبب عدم الثقة في أن قتل أحبائهم يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال بدوافع دينية أو سياسية. على عكس الصور النمطية، فإن غالبية المسلمين هم من محبي السلام الذين يشجبون مثل هذا الشر. ومع ذلك، فقد اضطرت أسر الضحايا منذ ذلك الحين إلى الجهل والتحامل من جانب مواطنيها الأمريكيين، وعلى النقيض من أسر ضحايا الديانات الأخرى، عومل المحققون أقارب الضحايا المسلمون الباقين على قيد الحياة.

وفي بعض الحالات، واجه أفراد العائلة استجوابات تستند إلى الشكوك الأولية بأن أقاربهم المسلمين ليسوا ضحايا، بل كانوا من بين الإرهابيين المتورطين في عمليات الاختطاف. على سبيل المثال، تم منع الأم وأفراد العائلة الآخرين في الرحلة رقم 11 لرحلة أميركان رحمة سالي من السفر إلى حفل التأبين. وقالت والدتها حليمة: "أريد من الجميع أن يعرفوا أنها مسلمة، وأنها مسلمة، ونحن ضحايا أيضاً لهذا الحادث المأساوي".



كيف تم تجميع القائمة في السنوات التي مضت منذ أن أصبح من الواضح أن القائمة التي تحتاج إلى تحديث حيث استمر تعديل القوائم الرسمية للضحايا، وتستند هذه القائمة المحدثة حديثًا إلى عدد من المصادر، بما في ذلك التقارير الإخبارية المبكرة وقاعدة بيانات الضحايا في نيوزداي والدائرة الإسلامية لأمريكا الشمالية، بالإضافة إلى قوائم الضحايا الحديثة، مثل تلك المنشورة في Legacy.com و CNN ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، وتشمل القائمة الأسماء والأعمار والموظفين في مركز التجارة العالمي الخاص بهم أو الرحلة التي كانوا عليها.

