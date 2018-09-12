البرلمان الأوروبي يتخذ موقفاً ضد المجر لتهديدها قيم الاتحاد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



صوت البرلمان الأوروبي اليوم لصالح تفعيل إجراء عقابي ضد المجر.

وجاء التصويت على خلفية تقرير أعدته النائبة بالبرلمان جوديت سارغنتيني، يتضمن بالتفصيل قائمة من الأعمال التي تشكل مؤشراً واضحاً على انتهاك خطير لقيم الاتحاد الأوروبي.

وقالت سارغنتيني، إن الحكومة المجرية تعمل على إسكات الإعلام والأكاديميين المستقلين، وتعزل القضاة المستقلين، وتشن حملات ضد المنظمات غير الحكومية، وتشجع على الفساد.

وصوت 448 نائباً لصالح المقترح مقابل 197، ما يعني الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة.

واعتمد التصويت على حزب الشعب الأوروبي، المنتمي إلى يمين الوسط والذي ينتمي إليه حزب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

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