هجمات 11 سبتمبر على صفحات الأدب العالمي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تدخل أحداث 11 سبتمبر 2001 ضمن الأحداث الأهم فى القرن الحادى والعشرين، فقد ترتبت عليها أحداث أخرى غيرت معالم المنطقة، وجعلت العديد من الكتاب والروائيين العالميين يتأثرون بها فى كتابة وجهة نظرهم وتحليلاتهم للأحداث سواء من خلال دراسات تحليلة أو روايات تأخذ منحنى درامى للهجمات.

الموضوع التالي يرصد بعض الكتاب والروايات التى تناولت الحدث:

البروج المشيدة: القاعدة والطريق إلى 11 سبتمبر" لورانس رايت 2006

يحقق كتاب البروج المشيدة مستوى غير مسبوق من الموضوعية عن طريق سرد القصة من واقع حياة أربعة رجال هم: زعيما تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وأيمن الظواهري من جهة، ورئيس إدارة مكافحة الإرهاب فى الإف بى آى جون أونيل، والمدير السابق للمخابرات السعودية الأمير تركى الفيصل من جهة أخرى. ويرصد الكتاب الجهود البطولية التى قام بها كل من جون أونيل والأمير تركي الفيصل لتتبع القاعدة قبل ١١ سبتمبر، وموت الأول المأساوى فى برجى التجارة.

وكان جون أونيل نائباً لرئيس جهاز اف. بى. أى، وكان المسؤول الأول عن مطاردة أسامة بن لادن منذ عام 1993م. وقبل أسبوعين من أحداث 11 سبتمبر، قبل أن يسقيل ويتهم إدارة بوش بتعمد إعاقة تحرياته ضد الإرهاب، وأعاقت مبادرة طالبان لتسليم بن لادن للإدارة الأمريكية مقابل حصولها على معونتها سياسياً واقتصادياً!.. وبعدها بأيام عمل أونيل مديرا لأمن مركز التجارة، حيث توفى بداخله على أثر هجمات 11 سبتمبر.

"العرب وعالم ما بعد 11 سبتمبر" ـ برهان غليون 2005

ويدور الكتاب حول الآثار التى خلفتها حادثة 11 سبتبمر 2001 على العالم العربى والنظام الدولى، ويحاول برهان غليون تحليل طبيعة التحولات التى حدثت فى العالم بعد مرور أربع سنوات على أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، طارحاً أسئلة مهمة حول أثر هجوم سبتمبر عليها، وحول تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على تطور الوضع السياسي فى أمريكا نفسها، وبالتالى فيما وراء الوضع الجيوسياسي العالمي، وتحديد نوعية الاستجابات الدولية لها، وفى مقدمتها استجابة العالم العربي، والبحث فى شروط وإمكانية الردّ الفعال عليها.



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الروايات:



رواية "نيترلاند" ـ جوزيف أونيل 2008: ربما هى الرواية التى شهد الجميع بواقعيتها حتى ان البعض يقول أن النقاد الأمريكيون وقعوا فى غرام النثر الغنائي، ووجدوا فى موضوع الرواية صدى للحظة التاريخية، حتى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذى أشاد بالرواية ووصفها بـ"الرائعة".



وتتناول الرواية قصة هانزل فون دن بروك، المصرفي الهولندي الذي تضطرب حياته بسبب هجمات الحادي عشر من سبتمبر سنة 2001، تهجره زوجته، مصطحبة ابنهما الوحيد وتنتقل إلى لندن، بينما يبحث هانزل الذى يعيش قرب فندق تشيلسي عن ملاذ له فى لعب الكريكيت فى مجتمع المهاجرين بإحدى الجزر.



رواية "الرجل الساقط" ـ دون ديليلو 2007: ربما كانت صورة الرجل الذى قفز من أحد الأبراج فى هجمات 11 سبتمبر الأكثر إيلاماً عند الهجوم على مركز التجارة العالمي بنيويورك، ما جعل الكاتب الأمريكي دون ديليلو يختار هذا الرجل تعبيراً عن هشاشة الضحايا ورعب الناظرين.



رواية "الرجل الساقط" والصادرة فى بريطانيا عن "دار بيكادور" تبدأ بفنان أداء يرتدى بذلة ويتدلى من حبل فوق شوارع نيويورك وسط غضب أهلها وإدانتهم. يراه هؤلاء يمنح العمل الإرهابى تعبيراً جمالياً ويتحدى حدادهم، ويجهلون أنه ينتحر تدريجاً فى الواقع.



وعن الصورة، هى صورة التقطت بواسطة "ريتشارد درو" صباح يوم 11 سبتمبر 2001 وهى لرجل يسقط من برج مركز التجارة العالمى خلال هجمات 11 سبتمبر 2001 فى مدينة نيويورك قيل حينها عن الرجل انه كان من أمريكا اللاتينية وعاملاً فى مطعم، وأنه فضل الانتحار بالقفز من ناطحة السحاب على الموت محترقاً.

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