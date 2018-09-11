مقتل أكثر من 20 شخصا في تفجير بأفغانستان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

قتل أكثر من 20 شخصا وأصيب 23 آخرون في هجوم انتحاري الثلاثاء استهدف متظاهرين شرقي أفغانستان على الطريق السريع بين مدينة جلال أباد الشرقية ومعبر الحدود الرئيسي المؤدي إلى باكستان المجاورة، كما أعلن الناطق باسم ولاية ننغرهار.

وقال مسؤولون محليون إن الهجوم استهدف تجمعًا للاحتجاج ضد قائد ميليشيا محلية وإن مئات الأشخاص كانوا موجودين عند وقوع الانفجار ولم تتبنى أي جهة مسؤوليتها.

وتعد ولاية ننغرهار على الحدود مع باكستان واحدة من أكثر المناطق المضطربة فى أفغانستان هذا العام، حيث شهدت سلسلة من التفجيرات الانتحارية والهجمات على العاصمة الإقليمية جلال أباد.



إقرأ أيضا:

الصومال: انفجار في مقديشو أعقبه إطلاق نار