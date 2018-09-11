طوارئ بعاصمة زيمبابوي بعد وفاة 20 شخصاً جراء تفش للكوليرا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن وزير الصحة الجديد في زيمبابوي أوباديا مويو حالة الطوارئ في العاصمة هاراري لتفشي وباء الكوليرا بعد ارتفاع عدد الوفيات إلى عشرين إضافة إلى إصابة أكثر من ألفي شخص بعد شرب مياه ملوثة.

ويحاول مجلس مدينة هاراري توصيل المياه إلى بعض الضواحي منذ أكثر من عشرة أعوام مما اضطَرَّ السّكان للاعتماد على المياه من الآبار المفتوحة والثقوب في الأرض.

وقال مويو، الذي رافقه رئيس بلدية هاراري الجديد ومسؤولو صحة آخرون، إن أحدث تفش للكوليرا جاء بعد تلوث الآبار المفتوحة والثقوب التي يستخدمها السكان في ضاحيتي بوديريرو وجلينفيو بالصرف الصحي.

وأضاف أثناء تفقد مستشفى يعالج المرضى "نعلن حالة الطوارئ في هاراري. سيمكننا ذلك من احتواء الكوليرا والتيفود وأي شيء آخر يمكن أن يكون موجودا. لا نريد المزيد من الوفيات".

وقال وزير الصحة إنه تم حظر بيع اللحوم والأسماك في الضاحيتين اللتين بهما بؤرة التفشي وتعليق الدراسة في بعض المدارس مضيفا أنهم طلبوا أيضا مساعدة من وكالات الأمم المتحدة والشركات الخاصة لتوفير مياه للشرب.

وواجهت زيمبابوي أكبر تفش للكوليرا في عام 2008 في أوج أزمة اقتصادية راح ضحيته حينئذ أكثر من أربعة آلاف شخص بينما أصيب 40 ألفا.



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