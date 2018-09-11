ترامب ينتقد سياسة الإدارات الأمريكية السابقة

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

بدوره هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلا من الرئيسيّن السابقين للولايات المتحدة الامريكية بيل كلينتون وجورج بوش, محملاً إياهم مسوؤلية هجمات الحادي عشر من أيلول سبتمبر , زاعماً بأن السبب هو عدم قتل أي ٍ منهم لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

كما صرح ترامب بأن الإرهابين الذين أسقـَطوا برجي التجارة ماك انوا ليَدخلوا الولايات المتحدة لو كانت هناك سياسات مثل التي فـَرضها على دخول الأجانب والمهاجرين.

ومثل أي مواطن أمريكي وخصوصاً من مواليد نيويورك التي استهدفتها الهجمات، طالما تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شجاعته التي أظهرها في ذلك اليوم، وكيف وقفت المدينة حينها على قلب رجل واحد من أجل مواجهة الفاجعة.

حيث لم يكن ترامب قد دخل عالم السياسة في عام 2001، لكنه كان رجل أعمال شهير له تأثير في الاقتصاد الأمريكي، ويظهر بشكل معتاد على شاشات التلفزيون بالولايات المتحدة, وكان يمتلك ترامب قطب العقارات، حوالي 20 برجًا في مدينة مانهاتن ولاية نيويورك.

وكان من بين تصريحاته حول الهجمات وما حدث خلال تلك الفترة : "عليهم اكتشاف من قاموا بذلك وملاحقتهم. والأمر الثاني والأقل أهمية، هو أنه علينا إعادة البناء وأن تكون الإنشاءات بنفس سحر مركز التجارة العالمي".

وأضاف بأن نيويورك قوية ومرنة وسيكون إعادة بنائها سريعًا.

وبحسب موقع "إن بي سي نيوز" الأمريكي، فتصريحات واهتمام ترامب بالاعتداءات وقتها خلفت صدمات كبيرة على المجتمع الأمريكي، انتهت مع رفض لجنة مسئولة مساعيه للمشاركة في أعمال إعادة البناء بالمنطقة المنكوبة.

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