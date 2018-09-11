ترامب يتعهد بعدم تكرار ما حدث في 11 سبتمبر عام 2001

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات )



قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه سيعمل على استقرار الولايات المتحدة الأمريكية وسلامتها ضد أى عدوان كالذى حدث فى 11 سبتمبر، متابعًا: "نتعهد بأننا لن نسمح بتكرار مثل هذه الأفعال الشريرة مطلقاً".

وأضاف "ترامب"، خلال كلمته فى ذكرى هجمات 11 سبتمبر، أن كافة الشعب الأمريكى يتعاطف مع ضحايا الهجوم الإرهابى ويشاطرونهم الأحزان، قائلًا: "دموعكم لن تظرفوها لوحدكم بل الأمة كلها تشارككم فى ذلك".

وقال ترامب في مؤتمر صحفي بمدينة شاكسونفيل بولاية بنسلفانيا: "تحطم الطائرة في ذلك الوقت أنجى الكثيرين من كارثة محققة، ودليل على أن أمريكا لن تخضع لأولئك الأشرار، وتذكار بشجاعة من ضحوا بحياتهم".

وتابع الرئيس ترامب، منذ 11 سبتمبر 2001، الملايين من الأمريكيين انضموا للجيش الأمريكي، والكثير منهم قضوا في محاربة الإرهاب، وهؤلاء أبطال حقيقيون نشجعهم ونخلدهم، وكقائد للقوات المسلحة سأفعل دائمًا ما أمكنه لمحاربة الإرهاب.

وكان ترامب قد تحدث في الذكرى السابعة عشر لهجمات 11 سبتمبر، من ولاية بنسلفانيا الأمريكية التي شهدت تفجير طائرة الرحلة رقم 93 في ذلك اليوم الدامي.



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