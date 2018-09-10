قتيل و37 جريحا في تصفيات أمم أفريقيا لكرة القدم

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

لقي شخص على الأقل مصرعه وأصيب نحو 37 آخرون الأحد، في تدافع على مدخل ملعب في انتاناناريفو عاصمة مدغشقر، قبيل بداية اللقـاء بين المنتخب المحلي وضيفه السنغالي في إطار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019.

وبحسب ما نقلت فرانس برس، فإن الحادث الذي أسقط قتيلا وجرحى، لم يحل دون انطلاق اللقـاء في موعدها المنتظر أمام أكثر من عشرين ألف متفرج.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مدير مستشفى “ايتش جي أر آي” أوليفا أليسون، “حصل تدافع قرب الملعب (…) في الوقت الراهن.. الحصيلة قتيل و37 جريحا”.

ورَوَى شهود أن التدافع حصل عند مدخل أرضية ماهاماسينا، حيث تجمع الآلاف لمتابعة اللقاء الذي يأتي في إطار التصفيات المؤهلة للبطولة القارية المرتقبة في 2019 بالكاميرون.

وشهدت الساحرة المستديرة الأفريقية سلسلة من الحوادث الدامية، ففي فبراير 2017 قتل 17 شخصا، وأصيب 58 بجروح بعد تدافع أمام أرضية في شمال أنغولا، قبل مباراة بين ناديين في الدوري المحلي.

وحصل التدافع يومها بعد تدخل الشرطة لتفريق الجموع خارج الملعب، واستخدامها قنابل مسيلة للدموع.

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