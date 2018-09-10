فرنسا تعتقل مقتحم مطار ليون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اعتقلت الشرطة الفرنسية رجلا اقتحم بسيارته مدرجا في مطار ليون، شمالي البلاد.

ووصفت مصادر أمنية الحادث بالمعقد، لكنها نفت وقوع أي إصابة من جراء التسلل بالرغم من حصول أضرار أخرى.

ولم تتضح بعد هوية الرجل الذي حاول التسلل إلى مدرج المطار الفرنسي ولا دوافعه.

وذكر موقع "ليون كابيتال" أن طائرة مروحية وقرابة عشرين سيارة تابعة للشرطة والجمارك والدرك تحركت لإيقاف السيارة، عقب تسلل الرجل إلى مدرج مطار "سان إكزيبيري".

وأوضح شاهد عيان، أن الشخص المتسلل كان يقود سيارة مرسيدس رمادية، وتمكن من كسر الزجاج في المحطة الأولى من المطار حتى يصل إلى المدرج.

في غضون ذلك، أدى هذا التسلل إلى إرباك عمل المطار الذي توقفت مدارجه، وسط مخاوف من أن يكون التسلل عملا عدائيا وليس مجرد تهور معزول.

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