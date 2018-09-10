سول: الاستعراض العسكري لبيونغ يانغ مؤشر جيد لتطوير العلاقات

أخبار الآن | سول - كوريا الجنوبية (وكالات)

أبدت وزارتا الوحدة والدفاع في ​كوريا الجنوبية​ تقييمات إيجابية للاستعراض العسكري الذي نظمته ​كوريا الشمالية​ بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيس نظامها الحاكم.

وذكر المتحدث باسم وزارة الوحدة ان "بيونغ يانغ​ بعثت رسالة جيدة من خلال الاستعراض العسكري الذي نظمته نحو تطوير العلاقات بين الكوريتين وإخلاء شبه ​الجزيرة​ الكورية من الأسلحة النووية والمستقبل الجديد للسلام خاصة وإن الاستعراض كان خاليا من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

من جهته، ذكر المتحدث باسم ​وزارة الدفاع​ في سول تشوى هيون سو أن "الوزارة ستواصل جهودها لإنهاء تقسيم شبه الجزيرة الكورية والمواجهة بين الجانبين على أساس بيان بانمونجوم وذلك لتخفيف التوتر العسكري الموجود بحكم الأمر الواقع وبناء الثقة بينهما".

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