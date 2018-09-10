سبعة جرحى بينهم سائحان بريطانيّان في هجوم بسكين في باريس

أخبار الآن| باريس - فرنسا - (وكالات)

أصيب سبعة أشخاص بجروح، بينهم أربعة إصاباتهم خطيرة، مساء الأحد في باريس، بعد أن تعرّضوا لهجوم شنّه رجل تم إلقاء القبض عليه وكان يحمل سلاحًا أبيض وقضيبًا من حديد، حسبما أفادت مصادر متطابقة.

وأوضح مصدر قريب من التحقيق أن "لا شيء في هذه المرحلة يُظهر مؤشرات على الطابع الإرهابي" لهذا الاعتداء، مضيفا أنّ المنفّذ المزعوم للهجوم هو أفغاني على الأرجح.

وقال مصدر في الشرطة إنّ الرجل اعتُقل بأيدي فريق من مكتب مكافحة الجريمة.

وحصلت الوقائع قُبيل الساعة 23,00 (21,00 بتوقيت غرينتش) في الدائرة 19 في شمال باريس، على طول قناة أورك.

وبحسب مصدر قريب من التحقيق، "قام رجل من الجنسيّة الأفغانيّة على الأرجح بمهاجمة أشخاص مجهولين في الشارع".

وقال مصدر في الشرطة إنّ هناك سائحَين بريطانيَين اثنين بين الجرحى.

بدورها، أوضحت مصادر عدّة أنّ أحد شهود العيان أُصيب بصدمة.

وكُلّفت الشرطة القضائيّة إجراء تحقيق في محاولات الإقدام على القتل العمد، بحسب ما قال مصدر قضائي.

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