ترامب يشيد بعرض عسكري "بلا صواريخ نووية" لكوريا الشمالية

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن العرض العسكري الذي أجرته كوريا الشمالية " بيان كبير وإيجابي للغاية ".

وغرد ترامب على تويتر قائلا "تعتبر هذه رسالة إيجابية من جانب كوريا الشمالية". وأضاف "موضوع العرض كان السلام والتنمية الاقتصادية (..) وأن الخبراء يرون أن كوريا الشمالية تريد أن يرى ترامب من خلال عدم إدراج الصواريخ النووية في العرض العسكري، التزامها بنزع الأسلحة النووية".

وقدم الرئيس الأمريكي شكره للزعيم الكوري الشمالي قائلا : "شكراً لك أيها الزعيم كيم. لا شيء أفضل من حوار جيد بين شخصين يقدران بعضهما البعض".

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