بعد 30 سنة من الحظر.. اليابان تدفع بقرار تشريع صيد الحيتان

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

فرض الحظر الدولي على صيد الحيتان في عام 1986، بعد استفحال ظاهرة صيدها واقتراب معظم أنواع الحيتان من الانقراض، إذ أصدرت حينها "اللجنة الدولية لصيد الحيتان" قرارا طارئا بالحظر..

حاليا قد يشهد العالم عودة صيد الحيتان الضخمة بشكل قانوني، بعد حظر دام لأكثر من 30 عاما، بغرض الاتجار بلحومها كحال باقي المخلوقات البحرية. أما اليوم، فتجتمع اللجنة مجددا في البرازيل وتناقش بشكل محوري اقتراحا قدمته اليابان مؤخرا، ينص على رفع الحظر الدولي المفروض على صيد الحيتان.

في هذا الصدد، تدافع الدول المؤيدة لصيد الحيتان (وعلى رأسها اليابان) عن وجهة نظرها، منوهة بإمكانية رفع الحظر مع تحديد سقف محدد لعدد الحيتان المصطادة، لكل منطقة جغرافية على حدة، يكمن الغرض من الطرح السابق، في "الحفاظ على استدامة الحيتان بكافة أصنافها وتجنب دفعها من جديد إلى حافة الانقراض"، على حد تعبير الدول المؤيدة لرفع الحظر..

وعلى الرغم من استمرار اليابان في اصطياد مئات الحيتان كل عام، إلا أن العملية ما تزال تواجه تعقيدات كثيرة وضغوطات دولية من منظمات بيئية، وفي حال رفع الحظر الدولي مجددا، فمن شأن ذلك أن يرفع عدد الحيتان المصطادة إلى رتبة الآلاف..

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