الخطوط البريطانية تعتذر عن إختراق نظام حجز التذاكر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



تقدم رئيس شركة الخطوط الجوية البريطانية للطيران باعتذار عما قال إنه خرق لنظام الشركة الأمني، ووعد بتقديم تعويضات، وقال أليكس كروز لبي بي سي إن القراصنة شنوا هجوما معقدا وإجراميا على موقع الشركة، وقالت الشركة إن بيانات شخصية ومالية تخص زبائن الشركة تعرضت للاختراق، وطالت عملية الاختراق الإلكتروني نحو 380 ألف عملية شراء تذاكر.

ولكن البيانات التي حصل عليها القراصنة لم تشمل تفاصيل الرحلات وجوازات السفر، كما تقول الشركة، وقال كروز إن الشركة ستعوض أي زبون تضرر ماليا بسبب هذا الهجوم. وأوضحت الخطوط الجوية البريطانية إن الاختراق حدث ما بين التاسعة وثمان وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش يوم 21 أغسطس.

وانخفضت قيمة أسهم شركة IAG المالكة لشركة الطيران بنحو 3 في المئة في تداولات نهاية الصباح في سوق لندن، في مقابلة مع بي بي سي قال كروز إنه يأسف للقلق الذي يشعر به الزبائن، خاصة الذين حجزوا رحلات عبر موقع وتطبيقها الخاص بالهواتف.

وأضاف: اكتشفنا أن شيئا ما قد حدث ولكن لم نعلم ماهيته مساء الأربعاء وأمضى فريقنا الليل لمعرفة مدى الضرر الناتج عن الهجوم، وقالت الخطوط الجوية البريطانية إنها اتصلت في مساء يوم الخميس 6 سبتمبر/ أيلول بكل العملاء الذين طالهم الخرق الأمني.

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