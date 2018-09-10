إيران تكمل إقامة منشأة لبناء أجهزة الطرد المركزي

أخبار الآن| طهران - إيران - (رويترز)

نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي قوله الأحد إن طهران تستعد لزيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم إذا انهار الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

وكان صالحي قال في يونيو/ حزيران إن منشأة نطنز النووية ستكتمل في غضون شهر.

ونقلت الوكالة عن صالحي قوله الأحد “آية الله خامنئي أمرنا بإقامة قاعة متطورة للغاية لإنشاء أجهزة طرد مركزي حديثة وهذه القاعة جرى الانتهاء حاليًا من إنشائها وتجهيزها”.

وذكر صالحي أن خطط إيران المعلنة لبناء مفاعلات نووية للسفن “تتقدم بشكل جيد لكن ستستغرق عشرة إلى 15 عامًا لاستكمالها” بينما لا تزال متقيدة بشروط الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.

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