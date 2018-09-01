مقتل 30 جنديا في هجوم لبوكو حرام شمال نيجيريا

أخبار الآن | كانو - نيجيريا - (أ ف ب)

لقي أكثر من 30 جنديا مصرعهم في هجوم شنته جماعة بوكو حرام الجهادية استهدفت قاعدة عسكرية شمال شرق نيجيريا.

وقال مصدر عسكري إن المهاجمين كانوا مزودين بمعدات عسكرية استولوا عليها في هجمات سابقة على قواعد الجيش .. وخاضوا معركة مع الجنود استمرت

لساعة..

وقال ضابط لم يشأ كشف هويته "خسرنا 30 عنصرا على الاقل في معارك مع ارهابيي بوكو حرام هاجموا قواتنا في زاري (قرب الحدود مع النيجر) قرابة الساعة 16,00 (15,00 ت غ) الخميس".

واضاف "وصل المتمردون باعداد كبيرة في شاحنات وكانوا مزودين اسلحة ثقيلة. خاضوا معركة مع الجنود استمرت ساعة".

وتابع ان "قوة الهجوم كانت شديدة الى درجة اضطرت القوات الى التراجع موقتا قبل وصول التعزيزات" البرية والجوية.

وقال مصدر عسكري آخر لفرانس برس ان المهاجمين كانوا مزودين "معدات عسكرية" استولوا عليها في هجمات سابقة على قواعد الجيش مؤكدا حصيلة القتلى، لكنه تدارك ان "الارهابيين تكبدوا ايضا خسائر جسيمة اثر عمليات قصف".

وتبعد زاري 27 كلم من مدينة داماساك على الحدود مع جمهورية النيجر، وهي منطقة ينشط فيها فرع من بوكو حرام هو تنظيم داعش في غرب افريقيا بزعامة ابو مصعب البرناوي الذي انشق عن الفرع التقليدي للجماعة بزعامة ابو بكر الشكوي.

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ويستهدف هذا الجناح خصوصا الجيش النيجيري والقوة الاقليمية المشتركة اللذين تكبدا خسائر كبيرة في هجمات متتالية في الاسابيع الاخيرة.

وفي بيان مقتضب، اكد تنظيم داعش في غرب افريقيا الاربعاء انه قتل "عددا كبيرا" من الجنود النيجيريين في هجوم بالهاون على قاعدة عسكرية في منطقة بحيرة تشاد، من دون ان تتمكن فرانس برس حتى الان من تأكيد هذه المعلومات.

ومنتصف آب/اغسطس، احتج مئات الجنود عبر اطلاق النار في الهواء في مطار مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو، على نية ارسالهم الى قاعدة عسكرية في منطقة بحيرة تشاد النائية.

وفي الثامن من آب/اغسطس، قتل المتمردون 17 جنديا ومدنيا واحدا في هجوم على قاعدة عسكرية قرب قرية غاروندا. ونهاية تموز/يوليو، شن مسلحون هجوما على موقع عسكري قرب مونغونو ما اسفر عن مقتل 11 جنديا وثلاثة مدنيين.

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