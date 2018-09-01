كندا والولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق حول "نافتا"

أخبار الآن | أوتاوا - كندا (رويترز)





قالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند إن التوصّل إلى معاهدة تجارية جديدة بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة في متناول اليد، وذلك بعد قرار إرجاء المفاوضات بين أوتاوا وواشنطن لبضعة أيام.

وشدّدت فريلاند مجدداً على أهميّة التوصّل إلى صيغة معدّلة لمعاهدة التجارة الحرّة لأميركا الشمالية "نافتا" تكون جيدة بالنسبة إلى الكنديين، فيما تُستأنف المفاوضات بين كندا والولايات المتحدة الأربعاء في واشنطن.

وأبلغت فريلاند الصحفيين بعد اختتام أربعة أيام من المحادثات بدون اتفاق ”نواصل العمل بجدية بالغة ونحن نحقق تقدما لكننا لم نصل بعد إلى مبتغانا“.

وأضافت قائلة ”مع النوايا الحسنة والمرونة لدى جميع الاطراف، أنا متأكدة أننا يمكننا أن نحقق هدفنا“.



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