التحقيق مع منفذ هجوم أمستردام لمعرفة صلته بطالبان

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أفادت السلطات الأمنية الهولندية بأن الشاب الأفغاني الذي أصاب الجمعة الماضية في أمستردام أميركيين إثنين في هجوم بسكين تحرّكَ بدافع إرهابي.

ياتي ذلك في وقت ذكرت فيه تقارير صحفية أن تحقيقات تجري مع منفذ الهجوم للتأكد مما إذا كان مرتبطاً بطالبان.

ومن بين الدوافع التي يجري التحقيق فيها، حسب تقارير صحافية، أن الطعن كان ردا على دعوة طالبان إلى إتخاذ إجراءات ضد هولندا إنتقاما من مسابقة متعلقة برسوم أعتبرت مسيئة للبني محمد، كان يخطط لها الزعيم السياسي غيرت فيلدرز في البرلمان الذي ألغى خططه.

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يشار إلى أن منفذ الحادث لاجئ أفغاني (19 عاما) مقيم في ألمانيا وقد تمكنت الشرطة من إعتقاله بعد إطلاق النار عليه خلال الحادث.

ووصفت السلطات الهولندية إصابة الأميركيين بغير الخطيرة.

وكانت السلطات الهولندية قد إعتقلت أيضاً باكستانيا مطلع الأسبوع الماضي بعد تهديده فليدرز على فيسبوك.

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