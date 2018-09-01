"البنتاغون" يطالب طهران باحترام سيادة العراق

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة (وكالات)

دعت وزارةُ الدفاع الأمريكية "البنتاغون " إيران إلى احترامِ سيادة العراق وغيره من دولِ المنطقة والكفِ عن زعزعةِ استقرارها. وقال المتحدث باسم "البنتاغون شون روبرتسون ، تعليقاً على نبأ تزويدِ إيران للحشد الشعبي العراقي بالصواريخ، وفقا لمصادر صحفية إنه في حالةِ التأكد من صحةِ تلك الأنباء، سيشكلُ ذلك خرقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم الفانِ ومئتان وواحدً وثلاثين2231 ، الذي يحظُر عليها تطويرِ صواريخها الباليستية، وأشار إلى أن تلكَ الانشطة تعززُ قناعة الولايات المتحدة الأمريكية بأن النظامَ الإيراني يسعى إلى مـدِ نفوذه في مختلفِ أنحاء الشرق الأوسط ، متهما إيران وحزب الله بإطالة أمد الصراع في سوريا والعراق واليمن.

ووقال 3 مسؤولين إيرانيين ومصدران بالمخابرات العراقية ومصدران بمخابرات غربية إن إيران نقلت صواريخ باليستية قصيرة المدى لحلفاء بالعراق خلال الأشهر القليلة الماضية. وقال خمسة من المسؤولين إنها تساعد تلك الجماعات على البدء في صنع صواريخ.

وقال مسؤول لرويترز "المنطق هو أن تكون لإيران خطة بديلة إن هي هوجمت". وأضاف "عدد الصواريخ ليس كبيرا.. مجرد بضع عشرات، لكن بالإمكان زيادته إن تطلب الأمر". وامتنعت الحكومة والجيش بالعراق عن التعليق.

المزيد من الأخبار

إيران ترفض دعوة فرنسا للتفاوض قبل إلتزام إوروبا بتعهداتها

إيران تنقل صواريخ بالستية إلى العراق في تهديد للمنطقة