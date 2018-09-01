الارهابيون يستخدمون العملات الرقمية .. كيف يمكن ايقافهم؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



لا شك في أن العملات الرقمية توفر فوائد للأفراد والمؤسسات المالية والحكومات ومؤسسات القطاع العام من خلال تسهيل الوصول إلى المنتجات المالية بشكل أفضل.

تقرير لشبكة فوربس الأمريكية، كشف عن أحد الأخطار المرتبطة بالعملات الرقمية هو قدرة المجرمين والإرهابيين على استخدام هذه التكنولوجيات الجديدة لمصلحتهم.

في حين لا يوجد حتى الآن ما يدل على أن العملات الرقمية قد اعتمدت من قبل أي منظمة إرهابية على مستوىً مؤسسي، فإن الحالات التي يستخدم فيها الإرهابيون العملات الرقمية، تبرز احتمالية واضحة بأن الخطر قد يتطور في المستقبل.

ووفق الباحثة والمختصة بشؤون المرأة والتطرّف نيكيتا مالك فان الخطر يكمن في الآتي.



يتم إنشاء العملات الرقمية من خلال عملية التعدين للتحقق من كل معاملة على تقنية بلوك شين blockchain وهي تقنية يمكنها المحافظة على البيانات المخزنة بها .. هذه البيانات لا ترتبط مباشرة بالأسماء أو العناوين المادية أو غيرها من معلومات التعريف. وهذا يجعل العملات الرقمية مجهولة إلى درجة معينة.



وفقاً لتقرير يوروبول لعام 2015، فإن البيتكوين استُخدمت في أكثر من 40٪ من الصفقات غير المشروعة في الاتحاد الأوروبي. ولذلك ، من غير المستغرب أن يستخدم الإرهابيون والمجرمون العملات الرقمية في عمليات الانتقال غير المشروعة ، نظرا لأنها توفر منافع مماثلة من الثقة والمصداقية مثل نظام الحوالة المالي التقليدي.

إقرأ ايضا: غبار هجمات 11 سبتمبر 2001 يسرطن 9795 شخصا بأمريكا



توفر بيتكوين أمانًا ماليًا ، حيث تعمل تقنية blockchain كوسيط محايد ، مما يضمن أن العملات غير قابلة للاسترجاع بمجرد إنفاقها.

كانت هناك بعض التقارير حول استخدام هذه الفوائد من قبل الجماعات الإرهابية مثل داعش في عام 2014 ...



ظهرت تقارير عن قيام مقاتلي التنظيم في الرقة بإجراء معاملات دولية بعيدة المدى باستخدام العملات الرقمية مثل بيتكوين.

إقرأ ايضا: 6 وثائق تدين حزب الله وإيران في هجمات 11 سبتمبر



في يناير / كانون الثاني 2015 ، دعا أحد كبار جامعي التبرعات التابع لداعش باسم "أبو مصطفى" الى استخدام "دارك نت" لجمع الأموال من خلال العملات الرقمية مثل بيتكوين.



في يونيو / حزيران 2015 ، أدانت السلطات الأمريكية شكري أمين ، وهو شاب يبلغ من العمر 17 عاماً من فرجينيا ، للحصول على دعم مادي لداعش. وقد اتُهم أمين بمساعدة مؤيدي التنظيم على السفر إلى سوريا من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث تم تشجيعهم على المساهمة ببيتكوين في المجموعة.



في ديسمبر 2017 ، ألقي القبض على امرأة في نيويورك للحصول على 62 الف دولار في بيتكوين لإرسالها إلى داعش بعد محاولة فاشلة للانضمام إلى التنظيم في يناير / كانون الثاني 2016 .



تشير هذه الأحداث ، رغم كونها نادرة في طبيعتها ، إلى إمكانية استخدام العملات الرقمية لتمويل الإرهاب إذا لم يتم التصدي لها بفعالية.



الطريقة الأولى لمواجهة هذا الاتجاه هي استغلال الخطأ الجنائي.

تقنية blockchain متاحة للجمهور ، مما يعني أن أي شخص لديه مستوى كاف من معرفة الكمبيوتر قادر على تتبع آثار أقدام رقمية للمتداولين المجهولين



الخيار الثاني هو التنظيم الأفضل.

في عام 2017 ، اقترحت حكومة الولايات المتحدة أن تقوم وزارة الأمن الداخلي بدراسة العلاقة بين بيتكوين والإرهاب ، لأن إخفاء الهوية التي توفرها العملات الرقمية يوفر للإرهابيين الخصوصية التي يبحثون عنها.

كما سعت المملكة المتحدة إلى زيادة التنظيم عن طريق مطالبة مستخدمي تبادل العملات الرقمية بالكشف عن هوياتهم.

إقرأ أيضا: نجل بن لادن يتزوج ابنة قائد هجمات سبتمبر

ومن خلال الجمع بين الاثنين ، يمكن تعطيل التدفقات المالية للجماعات الإجرامية والإرهابية عبر الإنترنت.