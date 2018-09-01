إيران تطور ترسانة صواريخها بحجة أنه برنامج للفضاء

أخبار الآن - واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية - (وكالات)

كشف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، أن إيران تقوم بتطوير ترسانتها للصواريخ طويلة المدى ، تحت غطاء برنامج للفضاء.

وأكد المركز أن طهران بالإضافة إلى تطوير قدراتها في هذا المجال، قد أنشأت أيضاً مركزاً لإنتاج وصيانة الصواريخ لجماعاتها بالوكالة والميليشيات الموالية التي تقاتل بالنيابة عنها في سوريا واليمن.

وأشار تقرير المركز إلى أن صواريخ إيران مصممة في الغالب على نمط الصواريخ الروسية والكورية الشمالية، وبعضها مطورة من صواريخ كورية شمالية المأخوذة أيضاً من تصميم الصواريخ الروسية.

وشدد مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية وهو أحد المراكز في العالم الذي يتابع قدرات طهران الصاروخية إن إيران تملك أكبر ترسانة للصواريخ في الشرق الأوسط، تشمل الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة المدى إلى صواريخ كروز التي تصل إلى إسرائيل وجنوب شرق أوروبا.

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وكشفت ايران مؤخراً عن تجربة إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى أطلق عليه "فاتح مبين"، ووصفه وزير الدفاع الإيراني بأنه رسالة إلى الأعداء ، قائلاً إنه مع زيادة العقوبات الأميركية ضد إيران، ستستمر طهران بتطوير ترسانة الصواريخ.

ويقول الخبراء إنه على الرغم من أن إيران قد لا تملك بعد صاروخاً قادراً على استهداف الولايات المتحدة، إلا أن القوات الأميركية في المنطقة تقع في دائرة استهداف الصواريخ الإيرانية، رغم أن واشنطن أعلنت مراراً أنها ترصد الوضع مع حلفائها عن كثب وقادرة على تحييد قدرات إيران إذا ما اقتضت الضرورة.

وتواصل إيران توسيع ترسانتها الصاروخية على الرغم من الاتفاق مع القوى الدولية الموقعة في عام 2015 للحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات، في انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن 2231، وهو أحد الأسباب التي دفعت بالرئيس الأميركي دونالد ترمب أن ينسحب من الاتفاق.

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