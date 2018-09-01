إصابة 18 شخصا جراء حريق في طائرة ركاب روسية

أخبار الآن | روسيا - (رويترز)

أصيب 18 شخصا نتيجة حريق شب في طائرة ركاب تابعة لشركة Utair الروسية بعد أن انحرفت عن المدرج أثناء هبوطها في مطار سوتشي الدولي قادمة من موسكو. وأوضحت مصادر في الشركة المالكة أن الطائرة وهي من نوع بوينغ 737، واجهت صعوبات في عملية الهبوط ولم تتمكن من إتمامها إلا في المحاولة الثانية، مشيرة إلى أن النار اندلعت فيها فور انحرافها عن المدرج.

أول فيديو من مكان تحطم طائرة ركاب تابعة لوزارة الدفاع الروسية في سوتشيأول فيديو من مكان تحطم طائرة ركاب تابعة لوزارة الدفاع الروسية في سوتشي ولفتت المصادر إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت من إخماد الحريق في الطائرة التي كانت تقل 164 راكبا و6 من أفراد طاقمها.وأكدت وزارة الصحة الروسية أن الحادث لم يسفر عن قتلى، وأن بين المصابين الـ18 ثلاثة أطفال.

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