3 جرحى بهجوم بسكين في محطة للقطارات في أمستردام

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قالت الشرطة الهولندية، الجمعة، إن 3 أشخاص على الأقل أصيبوا بجروح في هجوم بسكين داخل محطة القطارات المركزية في العاصمة أمستردام.

وأكدت الشرطة الهولندية أنها أطلقت النار على مشتبه فيه وأصابته، فيما لم تكشف طبيعة إصابته ولا هويته حتى الآن.

وكتب الشرطة على حسابها في تويتر، الجمعة، أن شخصين أصيبا في حادث الطعن، وإثر ذلك أغلق نفق تحت مسارات المحطة بعد الحادث.

ولم يعرف الدافع وراء الطعن على الفور، ولم تفصح الشرطة حتى الآن عن أسباب الحادث أو ملابساته.

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