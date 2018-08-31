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ظريف: احترام الاتفاق النووي ليس خيارنا الوحيد

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تغريدة على موقع تويتر إن احترام الاتفاق النووي الذي عقد في عام 2015 ليس الخيار الوحيد أمام إيران.

وتأتي تهديدات ظريف، بعد أن قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، إن إيران قد تتخلى عن اتفاقها النووي مع القوى الكبرى بعد الانسحاب الأمريكي منه، إذا لم يخدم هذا الاتفاق مصالحها، ملقياً بشكوك على المفاوضات مع دول أوروبية لإنقاذ الاتفاق.

ونقل الموقع الرسمي لخامنئي، الأربعاء، قوله إن "الاتفاق النووي وسيلة وليس غاية، وإذا خلصنا إلى نتيجة أنه لا يخدم مصالحنا الوطنية فبإمكاننا التخلي عنه".

وكتب ظريف قائلًا: "أن نكون الطرف الذي لا يزال يحترم الاتفاق بالأفعال وليس فقط بالأقوال، ليس خيار إيران الوحيد".

 
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#إيران #ظريف #الإتفاق النووي #خامنئي

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