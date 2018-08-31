روسيا: مقتل 3 جراء انفجار في مصنع للمتفجرات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

وقع انفجار في مصنع للمتفجرات في روسيا اليوم ،ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل، بينما مازال هناك أشخاص آخرون في عداد المفقودين. وأوضح المحققون الاتحاديون في بيان أن الانفجار وقع في مصنع للمتفجرات في مدينة دزيرجينسك بوسط البلاد ، خلال عمليات تصنيع مادة "أمونال" المتفجرة، وانتشرت النيران على مساحة تبلغ نحو 100 متر مربع.

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