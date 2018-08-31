ترامب يهدد بالانسحاب من منظمة التجارة العالمية

أخبار الآن| واشنطن - الولايات المتحدة - (وكالات)

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، إنه سيدرس الانسحاب من منظمة التجارة العالمية إذا لم تطور أداءها.

وفي استمرار لانتقاداته للمنظمة، قال ترامب في مقابلة مع بلومبرغ: "إذا لم يطوروا أداءهم، فسأنسحب من منظمة التجارة العالمية".

ويشكو ترامب من أن الولايات المتحدة تُعامل على نحو غير منصف في التجارة العالمية، ويلوم منظمة التجارة على سماحها ذلك.

وحذر أيضاً من أنه قد يتخذ إجراء ضد المنظمة العالمية، رغم أنه لم يحدد شكل ذلك الإجراء.

وأثار الرئيس الأمريكي العديد من النزاعات مع الشركاء التجاريين لبلاده، مثل كندا، والمكسيك، والصين، والاتحاد الأوروبي، بزيادة التعريفات الجمركية على واردات هذه البلاد للولايات المتحدة، والتهديد بزيادات أخرى.

ورفض الافصاح في المقابلة التي احتضنها المكتب البيضاوي عما إذا كان سيبقي وزير العدل، جيف سيشنز في منصبه، بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل.

وقال ترامب في المقابلة إنه يحترم جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، رغم أن البنك المركزي الأمريكي لا يساعده عندما يتعلق الأمر بالنزاعات التجارية.

وقال: "وضعت هناك رجلاً أنا معجب به وأحترمه".

لكنه أضاف أن مجلس الاحتياطي "لا يتواءم معنا" عندما يتعلق الأمر بالنزاعات التجارية.

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