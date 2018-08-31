الحكم بسجن منفذ الهجوم على مسجد دريسدن لنحو 10 سنوات

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

حكمت محكمة ألمانية على الألماني نينو كوهلر الذي شن هجوما بقنبلة بدائية الصنع على مسجد في مدينة دريسدن بالسجن لنحو عشر سنوات فيما وصفها المدعون بأنها جريمة بدافع الكراهية للاجانب.

واتهمت المحكمة كوهلر بمحاولة القتل وتفجير متفجرات ومحاولة إضرام النار على مستوى خطير عمدا , حيث حكم عليه القاضي بالسجن 9 سنوات وثمانية أشهر.

وكان المتهم نينو كوهلر، قد اعتذر خلال المحاكمة من إمام المسجد وأسرته. ولم يصب أحد في الهجوم. ودمرت القنبلة باب مسجد الفاتح فيما كانت الاسرة داخله في 26 ايلول/سبتمبر 2016.

وفي الليلة نفسها زرع المتهم قنبلة انبوبية بدائية الصنع ألحقت أضرارا بمركز مؤتمرات في المدينة قبل أيام من استضافتها احتفالات بمناسبة الذكرى ال26 لتوحيد الألمانيتين. والهجومان اللذان وقعا في مدينة دريسدن عاصمة مقاطعة سكسونيا ومهد حركة بيغيدا المعادية للإسلام، هزا ألمانيا.

واتهمه المدعون خلال المحاكمة بأنه يضمر مشاعر عنصرية ومعادية للاسلام وقالت تقارير وسائل إعلام إنه ندد ب"الافارقة الكسالى" و"الاجانب المجرمين" خلال تظاهرة سابقة لحركة بيغيدا.

وكوهلر الذي تم توقيفه في كانون الأول/ديسمبر 2016، قال للقاضي إنه لم يكن يقصد إيذاء أحد. وأصبحت مقاطعة سكسونيا الواقعة في شرق ألمانيا الشيوعي سابقا، بؤرة لاحتجاجات اليمين المتطرف وجرائم الكراهية بعد وصول أكثر من مليون طالب لجوء إلى أكبر اقتصاد في أوروبا، منذ 2015.

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