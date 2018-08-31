إيران ترفض دعوة فرنسا للتفاوض قبل إلتزام إوروبا بتعهداتها

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

رفضت إيران دعوة فرنسا لاجراء محادثات بشأن قضايا تتجاوز الملف النووي معتبرة أن ذلك مستحيل طالما فشلت القوى الغربية في الوفاء بالتزاماتها الحالية. و قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إنه في مثل هذه الظروف لا يوجد أمام الأوربيين سوى الإلتزام بتعهداتهم فيما يتعلق بالإتفاق النووي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي "لا نرى انه بقيت ضرورة أو قيمة وحتى ثقة للتفاوض معهم وذلك أيضاً في المواضيع غير القابلة للتفاوض". وأشار المتحدث إلى أن "القادة الفرنسيين يعلمون جيداً أن السياسة الإقليمية لإيران تأتي في إطار (...) مكافحة الإرهاب والتطرف".

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان صرح الخميس أن "إيران لا يمكنها ان تتفادى مفاوضات حول ثلاثة ملفات كبرى اخرى تثير قلقنا، هي مستقبل الالتزامات النووية بعد عام 2025 ، ومسألة الصواريخ البالستية وحقيقة ان هناك نوعا من الانتشار البالستي من جانب إيران ... والدور الذي تلعبه إيران في المنطقة".

وتابع الوزير الفرنسي "يجب ان نتحدث عن هذه الموضوعات الثلاثة، يجب ان يدرك الايرانيون ذلك وهذه هي الرسالة التي اوجهها اليهم". لكن قاسمي قال إنه يجب على أوروبا أولا أن تظهر أنها قادرة على إنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015 بعد إنسحاب الولايات المتحدة في ايار/مايو وإعادة فرض العقوبات عليها. وندد قاسم "بعجز الاوروبيين وعدم قدرتهم على تقديم الضمانات الكافية والملموسة لصيانة إتفاق دولي يعتبر أهم إنجاز دبلوماسي في العصر الحديث".

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