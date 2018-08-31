إغتيال رئيس ولاية دونيتسك الأوكرانية

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

أغتيل رئيس ولاية دونيتسك الأوكرانية أَلِكْسِنْدِر زَاخَارْتْشِينْكُو بتفجير إستهدفه عندما كان متواجداً في مقهى وسط المدينة على ما أَعْلَنَ مكتبه الجمعة.



وأوضحت مصادر رسمية أن زاخارتشينكو فارق الحياة في أحد مستشفيات المدينة إثر تعرضه لإصابة فتاكة جراء تفجير هز مقهًى وسط دونيتسك حيث أصيب أيضاً المسؤول المالي للمدينة ألكسندر تِيمُوفِيِيفْ.

في هذه الأثناء ذكرت وكالة "إنترفاكس"، نقلا عن مسؤول في أجهزة الأمن بدونيتسك، أنها إحتجزت عددا من المشتبه بهم في تنفيذ عملية إغتيال ألكسندر زاخارتشينكو.

وأوضح المصدر الأمني المسؤول "تم القبض على عدة أشخاص وهم مخربون وأفراد مرتبطون بهم يشتبه بتورطهم في إغتيال زاخارتشينكو".



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